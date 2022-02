Rilancio San Giorgio: terza vittoria consecutiva

Arriva la terza vittoria consecutiva che proietta il San Giorgio sempre più spedito verso l’obiettivo salvezza

Una partita vinta meritatamente, con gli avversari mai realmente pericolosi. La prima occasione dei granata arriva all’11’ con una punizione di Mancini deviata, il pallone arriva a Ruggiero che tira da fuori la palla deviata di testa da Varela si stampa sulla traversa. Al 23’ i ragazzi di mister Ambrosino recuperano palla a centrocampo e danno via a un contropiede che Navas, dopo 20 metri di corsa, termina con un tiro fuori alla destra del portiere.

Al 27’ altro calcio di punizione per i padroni di casa cross per Cassese che colpisce di testa, il campanile alto finisce sulla rete esterna. La prima occasione per gli ospiti arriva al 42’, il cross di Ragosta millimetrico dalla tre quarti per Esposito che colpisce di testa senza impensierire Bellarosa che para con sicurezza. Partita corretta, senza interruzioni, si va negli spogliatoi senza recupero.

Nel secondo tempo le squadre molto compatte non danno spazi agli avversari, si combatte su ogni pallone ma entrambe le compagini difendono bene. La prima occasione degna di nota arriva al 24’ con unapunizione da 30 metri di Caprioli che, nonostante la lunga distanza, esce di poco fuori. Al 26’ è di nuovo Esposito a provare ad impensierire di testa Bellarosa ma senza successo.

Al 37’ arriva l’episodio decisivo: Ruggiero recupera palla in difesa, la serve a Sepe centralmente che la allarga a Navas, il numero 7 supera il centrocampo e serve Argento che si accentra e passa a De Siena inseritosi in area, il terzino di prima crossa basso a Mancini che deve solo appoggiarla in rete prima di esplodere di gioia con compagni e tifosi.

San Giorgio in vantaggio! Fino allo scadere del 90’ non arrivano altre occasioni, vengono concessi 4’ di recupero dove il San Giorgio amministra bene il vantaggio e riesce a portare a casa altri tre punti fondamentali per la corsa verso la salvezza.

Ufficio stampa Fc San Giorgio