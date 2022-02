Gioisce soltanto il Francavilla nella ventiduesima giornata di Serie D girone H. La formazione di Ragno vince il derby lucano a Rotonda con Croce e conferma il terzo posto in classifica tornando a vincere dopo 39 giorni. Il Lavello non sa più vincere e perde per la seconda gara di fila a Fasano con le reti di Campomaggio e Losavio.