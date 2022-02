Serie C, tris del Picerno al Monopoli Il Potenza subisce il poker

Nella venticinquesima giornata di Serie C girone C il Picerno rifila un tris al Monopoli, mentre il Potenza torna dalla trasferta di Francavilla Fontana con un pesante 4-1. I melandrini sbloccano la gara dopo 4' con Parigi, raddoppiano con Allegretto al 26' e all'ora esatta di gioco chiudono i conti del match con D'Angelo. I ragazzi di Arleo invece passano addirittura in vantaggio alla fine del primo tempo, ma nella ripresa crollano vistosamente. Guida la rimonta Patierno al 50', poi è un autogol di Matino a ribaltare il punteggio al 65', poi ancora Patierno per il tris all'86' ed infine Prezioso sigilla il poker al primo minuto di recupero.