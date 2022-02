Monterosi - Taranto: sconfitta esterna per i rossoblù

I rossoblù perdono nuovamente punti in trasferta, questa volta in terra viterbese contro il Monterosi. Gli uomini di Laterza cominciano la gara con grande attenzione su ogni pallone, disinnescando al meglio le involate dei padroni di casa. Tuttavia, il Monterosi riesce a portarsi in vantaggio con Ekuban, che realizza il goal che stappa la lattina. Il Taranto abbassa la propria intensità di gioco, la squadra di casa ne approfitta, costringendo Chiorra a interventi salva-risultato. L'estremo difensore degli ionici mantiene a galla i suoi, ma la squadra in campo non reagisce e termina in svantaggio la prima frazione.

Il momento cruciale della gara è paradossalmente il finale. Infatti, negli ultimi minuti di gioco succede di tutto: Labriola si fa espellere, Costantino si presenta dal dischetto e raddoppia. Goal che arriva al 90' e partita praticamente chiusa. Mancano pochissimi minuti di gara e il Taranto ci prova con orgoglio per rendere la sconfitta meno amara. Saraniti salta più in alto di tutti e realizza il goal del 2 a 1. Rimpianto per non aver interpretato la gara con coraggio e determinazione sin dai primi minuti. Evidentemente manca ancora qualcosa: la giusta verve per portare a casa punti importanti. La sfida contro il Monterosi poteva rompere l'incantesimo negativo che accompagna il Taranto da inizio stagione, ossia prendere bottino pieno lontano dallo Iacovone.

Di conseguenza, osservando il bicchiere mezzo pieno, la sconfitta contro il Monterosi deve trasmettere la giusta grinta e dose di cinismo già dalla prossima gara contro la Virtus Francavilla. I rossoblù hanno dimostrato di avere il potenziale giusto per osare nelle grandi gare, ma lo step giusto per entrare tra i grandi sembra ancora lontano. Passo dopo passo, il Taranto dovrà riconquistare terreno e proseguire la sua stagione al meglio.