Sampdoria-Sassuolo 4-0, la legge degli Ex

Il Sassuolo sprofonda a Marassi sotto i colpi di una bellissima Sampdoria ben messa in campo da Marco Giampaolo. La gara si mette subito male per i neroverdi, tempo 5 minuti e i blucerchiati trovano il vantaggio con il grande ex Ciccio Caputo che supera Consigli con un pallonetto . Il gol galvanizza i padroni di casa che infatti raddoppiano al 7' con un altro ex della gara: quel Stefano Sensi appena arrivato in prestito dall'Inter. Il centrocampista classe 1995 non segnava in Serie A da 26 mesi. La reazione del Sassuolo è sterile, la prima vera palla gol arriva nel finale di tempo con Raspadori, ma Falcone risponde presente.

Nella ripresa il Sassuolo sfiora il gol in avvio con Scamacca, ma dal possibile 2-1 si è passati al 3-0, perché il neo entrato Conti mette in rete con un gran destro al volo. Partita virtualmente chiusa. Dionisi cambia mezza squadra ma la sostanza non cambia, Berardi per una volta non incide e gli altri non riescono a dare una scossa alla squadra. Nel finale arriva anche il 4-0 su rigore trasformato da Candreva con un cucchiaio.