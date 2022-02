Cavese, Allegretti: "Rigore?Tanta adrenalina. Concorrenza mi stimola"

Dopo la squalifica Allegretti è tornato a disposizione di mister Troise. Nella gara di ieri è partito dalla panchina risultando poi decisivo quando è entrato in campo segnando il rigore del 4 a 3. Il numero 10 della Cavese a Radio Bussola 24 ha dichiarato:

"Abbiamo dimostrato di non mollare, di non aver paura di andarci a prendere quello di cui abbiamo bisogno, ovvero vincere per cercare di andarci a prendere questo campionato. Sapevamo di non poter sbagliare.

Abbiamo vinto diverse gare nel finale, ci deve far pensare. In negativo perchè le gare vanno chiuse prima e in positivo perchè bisogna sempre crederci fino alla fine.

Rigore? E' stata una bella emozione, tanta adrenalina prima di calciare e dopo averlo calciato, ho potuto scaricare tanto stress dovuti agli ultimi due mesi un po' complicati.

I nuovi arrivi hanno sicuramente rinforzato la squadra, la società vuole vincere. Concorrenza in attacco? Mi stimola, tutti dobbiamo cercare di superare i nostri limiti".