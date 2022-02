Non basta un super Verdi, Salernitana stoppata dallo Spezia

Il posticipo di Serie A tra Salernitana e Spezia termina con un pareggio.

Gara subito sbloccata da Verdi su calcio di punizione. Passano pochi minuti e lo Spezia approfitta di un rigore causato da uno sciagurato fallo di Fazio, dal dischetto segna Manaj.

Al 15esimo Verdi replica con un'altra straordinaria punizione all'incrocio. Alla mezz'ora nuovo pareggio ospite con Verdi, sempre su rigore, stavolta causato da un fallo di mano di Mousset. Si va all'intervallo sul 2-2.

Dopo il doppio botta e risposta, nella ripresa il ritmo si abbassa notevolmente. La Salernitana prova ad attaccare ma senza mai sfondare. Qualche chance per lo Spezia in contropiede.

Nel finale alcune proteste granata per un possibile tocco di mano in area di Amian, per arbitro e Var tutto regolare. La partita termina in parità.

Pareggio che sicuramente favorisce lo Spezia mentre lascia la Salernitana con l'amaro in bocca.