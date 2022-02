Brescia. Colpo di scena: Lopez dice di no, Inzaghi resta in panchina

Ha quasi dell'incredibile quanto successo a Brescia nelle ultime ore: Diego Lopez, che avrebbe dovuto cominciare la sua terza avventura sulla panchina lombarda, ha rifiutato l'incarico propostogli da Cellino, quindi Pippo Inzaghi resta, al momento, il tecnico delle rondinelle.

Le motivazioni dell'accaduto sono state fornite dal D.s. del Brescia, Francesco Marroccu, nella conferenza stampa tenuta questo pomeriggio. Queste le parole del dirigente della compagine del presidente Cellino: "Quando ieri sera ho incontrato Lopez ed il suo staff, in città non si respirava una buona aria circa il suo ritorno sulla nostra panchina. Il tecnico ne ha preso atto e ha rinunciato all'incarico".

"Inzaghi non è mai stato esonerato ma questa possibilità è stata valutata. Inoltre, vista la clausola anti-esonero contenuta nel suo contratto, il provvedimento sarebbe stato nullo" - ha proseguito il D.s. del Brescia. "Inzaghi e Cellino non erano sulla stessa lunghezza d'onda, specie nell'ultimo periodo. Quale sarà ora la strategia? Deve portarci in Serie A", ha concluso Marroccu.