Serie C/C - squalificati 12 calciatori e due allenatori

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA

€ 500 TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al termine della gara, lanciato, dal settore occupato dagli stessi, all’interno del recinto di gioco, in prossimità dell’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, piccoli oggetti di plastica senza provocare conseguenze pregiudizievoli.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BALDINI FRANCESCO (CATANIA) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell'area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria. Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l'autore della condotta, l'allenatore BALDINI non ha fornito alcuna informazione al riguardo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

CANEO BRUNO RAIMONDO (TURRIS) per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria, in quanto, a seguito di una irregolarità commessa da un membro della panchina avversaria, usciva dall’area tecnica e con fare aggressivo si avvicinava alla panchina avversaria pronunciando al loro indirizzo frasi offensive. Alla notifica del provvedimento di espulsione tentava nuovamente di raggiungere la panchina avversaria e, trattenuto dai dirigenti della sua società, proferiva frasi offensive verso i componenti della panchina

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)

CATALDI RICCARDO (CATANIA)

PERSIA ANGELO (CAMPOBASSO)

TENKORANG JOSHUA (CAMPOBASSO)

MENNA DAMIANO (CAMPOBASSO)

LABRIOLA VALERIO (TARANTO)

TASCONE SIMONE (TURRIS)

CURIALE DAVIS (VIBONESE)

MUROLO MICHELE (PAGANESE)

PICCINNI MARCO (MONOPOLI)

MARCONI IVAN (PALERMO)