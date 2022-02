Francavilla-San Giorgio sarà anticipata a sabato alle 14.30

Sará anticipata a sabato ore 14.30 la gara valevole per la quarta di ritorno tra Francavilla e San Giorgio. Da domani sarà possibile prendere i biglietti in prevendita del match. Per i locali domani e venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12 possono essere acquistati presso il club del Francavilla in via Ciminelli. Per gli ospiti da domani alle 14 fino a venerdì alle 24 soltanto online al link https://www.postoriservato.it/showproductlist_sc_4.html?idSpace=90. Il costo del tagliando é di 10 euro.