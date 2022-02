Insieme in Africa, Ariston e Juventus firmano una nuova partnership

Ancora un passo insieme all’estero per Ariston e Juventus per coniugare le proprie ambizioni di crescita e sviluppo, assicurando alte performance grazie ad obiettivi in comune. L’azienda leader mondiale nel settore del comfort termico e la società bianconera hanno firmato una partnership regionale per unire le proprie forze in Africa che partirà a febbraio 2022. È il terzo passo fatto dalle due realtà, iniziato in Cina nel gennaio 2021 e proseguito poi in Indonesia nel settembre dello stesso anno.

"Grandi sfide meritano grandi campioni”, il titolo della partnership, che riassume perfettamente la visione che entrambe le Aziende condividono. Il concetto di sfida è un valore profondamente radicato nella cultura sia di Ariston che di Juventus. Anche i giocatori del club bianconero Moise Kean, Adrien Rabiot e Wojciech Szczesny, accompagnati dalla leggenda calcistica Fabrizio Ravanelli durante l’evento di presentazione, trasmesso in diretta dall’Allianz Stadium Juventus a Torino, si sono congratulati con entrambi i brand per questo ulteriore passo in territorio africano.

"Sono entusiasta di annunciare oggi il terzo step di questo percorso con Juventus – ha commentato Laurent Jacquemin - Amministratore Delegato di Ariston Group -, radicato nell'eccellenza italiana ma con una visione e portata globale, utile a vincere le grandi sfide del mercato africano. Il nostro impegno in questo territorio è fondamentale: il brand è oggi leader nel mercato con oltre migliaia di distributori e partner e una vasta gamma di prodotti, tra cui scaldabagni, caldaie elettriche, a gas e sistemi ibridi. Questa collaborazione con Juventus, infatti, ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra prestigiosa posizione".

"La nostra missione è quella di essere il brand preferito dalle famiglie e dai professionisti africani per il riscaldamento dell'acqua", ha aggiunto Emanuele Stano - Vicepresidente della regione MEAR (Medio Oriente, Africa e Russia) - "Vogliamo presentarci come un brand affidabile, specialista del mercato con prodotti di alta qualità, sicuri, facili da usare e da installare, in grado di offrire anche servizi e supporto post-vendita in diversi Paesi. Per noi, infatti, è molto importante riuscire a offrire soluzioni efficienti ideate per poter soddisfare qualsiasi tipo di esigenza delle persone".

Giorgio Ricci - Chief Revenue Officer di Juventus - ha dichiarato: “L'Africa rappresenta per la Juventus un'area di fondamentale importanza strategica con oltre 15 milioni di fan. Le quattro Juventus Academy situate in Marocco, Tunisia, Egitto e Nigeria lavorano senza sosta per portare la nostra esperienza e i nostri valori a tutti gli appassionati di calcio in questo continente. Siamo davvero lieti di affiancarci ad Ariston: è il risultato di una grande sinergia, legata al patrimonio italiano e all’innovazione. Non abbiamo dubbi che questa partnership possa generare ulteriori opportunità in un mercato così fiorente anche per le prossime stagioni.”

Un’alleanza quella tra Ariston e Juventus nata come quella di una vera e propria squadra, dove le differenze di ciascun giocatore sono fondamentali per il successo. Obiettivo: vincere insieme e fino alla fine la grande sfida del mercato africano, rinnovando il loro legame dopo gli annunci del 2021 nel mercato cinese e indonesiano.