Cavese, multa e diffida dal giudice sportivo. Squalifica per Lomasto

Due provvedimenti disciplinari adottati dal giudice sportivo nei confronti della Cavese abbastanza inconsueti (per usare un eufemismo): club multato per lancio di un cellulare in campo da parte dei tifosi e un calciatore sanzionato per bisogni fisiologici.

Ecco i provvedimenti

Euro 1.500,00 e diffida CAVESE 1919 Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di gioco un telefono cellulare e 5 fumogeni. Sanzione così determinata in ragione dell'oggettivo rischio arrecato alla incolumità dei presenti nonchè della recidiva specifica

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOMASTO PAOLO (CAVESE 1919 S.R.L.) Per avere urinato nel campo per destinazione durante la fase di riscaldamento.