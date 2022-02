Dove si balla? A Novara sì, a Varese meno

Dovendo per motivi di forza maggiore saltare il week-end calcistico ho aspettato per farmi un’idea di quanto successo a Varese e ho letto praticamente tutti gli editoriali e i commenti a riguardo a costo di essere un po' meno originale nelle mie argomentazioni; tanto per cambiare non sono d’accordo con quasi nulla di quello che ho letto, voglio però partire da qualcosa che penso sia oggettivo, il match al momento del gol di mano di Benassi era sullo zero a zero e il risultato più giusto sembrava proprio quello di pareggio, le due squadre si erano praticamente annullate e a noi andava benissimo così. Il Varese recrimina per il gol irregolare, per me l’irregolarità c’era e nei replay non vedo la spinta del difensore biancorosso che avrebbe “costretto” l’azzurro a prenderla con la mano, tuttavia arrivare a dire che il nostro giocatore avrebbe dovuto ammettere il fallo mi sembra eccessivo, soprattutto per quanto visto negli anni ai danni della nostra formazione.

Ho vissuto sulla mia pelle la retrocessione a Varese ma non godo per aver vinto una partita con un evidente gol irregolare, lungi da me pontificare ma queste gioie lasciamole ai tifosi delle strisciate, in questo possiamo e dobbiamo distinguerci, poi se un gol del genere in un futuro mi riporterà la serie B non sono ipocrita e sarò tra i primi ad esultare. Purtroppo questo vantaggio è relativo, il Novara questo campionato può solo perderlo per scelta e non succederà, l’ultimissimo ostacolo era la doppia sfida con Borgosesia e Varese ma per rimettere in discussione tutto Gonzalez e compagni avrebbero dovuto non vincere contro i valsesiani e perdere contro i nostri nemici varesotti, già il successo di mercoledì per quanto mi riguarda ha messo una pietra tombale sul girone, bisogna solo vedere con quanti punti vinceremo e soprattutto quello che interessa il sottoscritto sarà la corsa allo scudetto di categoria, io per non sapere ne leggere ne scrivere vorrei vincerlo.

L’episodio di domenica mi ha ricordato il rigore non concesso agli azzurri a Bari, in quel caso il colpo di mano era ancora più evidente, eppure nessuno si è sognato di scrivere che il giocatore dei pugliesi avrebbe dovuto ammettere il fallo… Questo finto perbenismo mi piace poco, siccome chi lo scrive sa benissimo che anche una sconfitta a Varese non avrebbe cambiato l’esito finale del campionato allora dovevamo farci vedere per un clamoroso episodio di correttezza. Anche no. Se vogliamo dirla tutta se ci avessero fischiato il mani di Bari probabilmente la partita di domenica scorsa non ci sarebbe mai stata.

Potete già iniziare il conto alla rovescia per il ritorno tra i professionisti del Novara, in molti che la scorsa estate ci prendevano in giro iniziano ad avere paura. Credetemi.

FNS

Forza Novara Sempre