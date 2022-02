Casertana. Dalla Cavese arriva un possente attaccante argentino

La Casertana comunica di aver prelevato dalla Cavese il calciatore Augusto Josè Diaz. Argentino classe 1992, attaccante possente di 190 cm, lo scorso anno è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato del Taranto con 21 presenze e 7 gol, dopo aver militato nella prima parte di stagione nella serie C spagnola con il Real Balompedica Linense.

Cresciuto nel vivaio del Bordeaux, successivamente rientra in patria al Belgrano. Dopo le esperienze in Francia con Lagon FC e Bergerac Perigord FC, nel 2016 approda in Italia con l’ingaggio da parte del Cuneo. Nella stagione 2019/20 sono 14 i gol in 33 presenze con la maglia del Fasano. Nella stagione in corso ha messo a segno 6 reti su 19 presenze in campionato, più un sigillo in Coppa Italia.

“Molto contento di firmare con una grande squadra come la Casertana – commenta ‘Tato’ Diaz che la scelto la rossoblu numero 92 – Arrivo in una piazza conosciuta da tutti e che ti dà stimoli importanti, al di là di quella che oggi è la classifica. Ho subito detto di sì perché ho tanta voglia di mettermi in gioco con questi colori e dare il mio contributo. Con il lavoro e l’unione del gruppo si può riprendere un nuovo cammino”.