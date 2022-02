Casertana. Nuovo arrivo ancora dalla Cavese, c'è anche una partenza

La Casertana FC comunica di aver prelevato dalla Cavese il calciatore Tanasii Kosovan. Centrocampista ucraino classe 1995, grazie alla sua propensione offensiva anche il ruolo di esterno d’attacco. Nella stagione in corso ha collezionato 13 presenze e 2 reti con la maglia dei metelliani.

Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, Kosovan inizia la carriera con la Lupa Castelli con cui disputa i campionati di D e C. Gela ed Igea Virtus le altre tappe, prima della definitiva consacrazione con la maglia del Picerno. 10 reti in 32 presenze nella stagione che ha visto i lucani centrare la promozione in C, confermandosi anche tra i professionisti con 3 reti in 30 apparizioni. La scorsa stagione si è diviso tra Lucchese e, nuovamente Picerno, prima di approdare alla Cavese.

Il calciatore in partenza, invece, è Gianluca Sansone che passa all'RG Ticino.