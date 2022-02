Benevento. Attimi di paura per Forte: sei punti dopo l'allenamento

Attimi di apprensione per Francesco Forte durante l'allenamento di quest'oggi. La punta del Benevento, vittima di uno scontro di gioco, è stato suturato con sei punti al sopracciglio destro.

La sua presenza nel match di domenica contro il Lecce non è in dubbio: un sospiro di sollievo per mister Caserta che, dovendo già fare a meno dell'infortunato Moncini (clicca qui), ha a disposizione il solo Forte come punta centrale di ruolo.

Lo stesso forte, pubblicando l'immagine della ferita appena suturata in una storia Instagram, ha ironizzato sull'accaduto con un "+6 VAIII".