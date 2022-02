Mercato Serie D: il centravanti Corado al Rotonda, Mannina al Lavello

Ultimi colpi di mercato per le lucane di Serie D girone H. Sicuramente l'ingaggio più importante lo ha messo a segno il Rotonda con l'arrivo dell'attaccante argentino Gaston Corado dalla Gelbison. Il centravanti sudamericano, che ha contribuito nell'ultima parte dello scorso campionato alla vittoria del raggruppamento H del Taranto (arrivato a marzo 2021 dal Castrovillari), milita in Italia dal 2016. Ha esperienze con il Matera, Catanzaro, Virtus Francavilla, Clodiense e Casertana. Il Lavello invece definisce l'arrivo del terzino sinistro Alessio Mannina, classe 2000, in arrivo dal Licata.