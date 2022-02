Sono stati polverizzati i biglietti in prevendita per la sfida tra Salernitana e Milan, in programma sabato 19 febbraio alle 20,45: in 24 ore sono terminati tutti i tagliandi disponibili.

Ad ufficializzarlo anche una nota del club:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che i tagliandi per la gara Salernitana – Milan sono esauriti"