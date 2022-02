Benevento. Caserta: "Lecce non sarà decisiva per il campionato ma..."

Giorno di conferenza stampa per mister Fabio Caserta: l'allenatore del Benevento ha risposto alle domande dei cronisti dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match in casa del Lecce. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"La formazione la sceglierò come sempre all'ultimo momento e questo vale per tutti i ruoli. Petriccione può essere schierato sia da regista che da mezzala ed è stato provato in più situazioni.

Si affronteranno due squadre forti. Il Lecce è lassù non per caso: gioca bene e non molla mai. In casa loro ti mettono ancora più in difficoltà.

Ovviamente trattandosi di due squadre come Benevento e Lecce e visti i numeri dei salentini ed il loro primato in classifica è normale si parli di big-match. Avremo un ciclo di partite ravvicinate e dovremo affrontarle una per una. La gara di domani non è decisiva ma una vittoria per noi varrebbe molto così come per loro.

Farias è ancora in ritardo di condizione. La differenza la fa ma dobbiamo aspettarlo e dargli minuti. Oggi non ne ha 90 nelle gambe e quindi non sarà possibile vederlo dal 1'.

Lecce è una piazza molto calda e sono felice di averci giocato perché sono stato bene. Durante la settimana i tifosi non ti pressano ma la domenica ti danno una grande carica. Ho un bel ricordo del presidente Semeraro che, nonostante la retrocessione, dimostrò di tenere al progetto.

Loro hanno un organico di ottimo livello che hanno arricchito nel mercato invernale con altri calciatori importanti. Abbiamo di fonte una corazzata ma, come ho già detto, non sarà un incontro decisivo per la stagione. Tutte le partite che affronteremo in questo mese sono importanti e dovremo lavorare sodo.

Dovremo essere bravi a limitare le qualità del Lecce mettendo in campo le nostre per colpirli basandoci sui loro difetti".