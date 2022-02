Lecce. Baroni: "Il legame con Benevento resterà sempre"

Mister Marco Baroni, allenatore del Lecce, affronterà domani la sua ex squadra, quel Benevento che riuscì a portare per la prima volta in Serie A ed al quale resta legato indissolubilmente. Queste le parole dell'allenatore dei salentini alla vigilia del big-match del "Via del Mare":

"Chi andrà in campo lo farà perché sta bene e abbiamo 7 partite ravvicinate, il che non ci permette di sottovalutare nessun aspetto. A destra gioca Calabresi e a sinistra Barreca, se sta bene. In mezzo è ballottaggio tra Simic e Tuia per affiancare Lucioni.

Tutti coloro che hanno fatto parte di quella annata al Benevento resteranno legati a quel ricordo perché era la prima volta che la squadra arrivava in Serie A. Quel club oggi è cresciuto, ha una proprietà fortissima che porta avanti un club di alto livello. Dovremo stare attenti ma sarà una bella partita.

Visti gli impegni ravvicinati ragioniamo partita per partita senza fare calcoli. I calciatori li valuto sul momento. Ora siamo concentrati solo sul Benevento.

Dopo il pareggio di Como non ho dormito per due giorni. Non dobbiamo piacerci troppo ma stare sempre accesi. Siamo una squadra che, per caratteristiche, deve fare un calcio dinamico e veloce".