Un sabato perfetto per le due lucane di Serie C girone C. Il Picerno sbanca Catania con il gol di Reginaldo che da ex regala l'ottavo posto in classifica. Invece il Potenza con un poker alla Vibonese avanza al terzultimo posto in classifica. Una tripletta di Cuppone e Salvemini indirizzano la gara sul poker, prima che Corsi e Basso accorciano le distanze nel finale.