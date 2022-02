Novara-Imperia 2-1, Dardan Vuthaj stende anche i liguri!

Il Novara supera anche l'Imperia per 2-1 nel suo fortino, lo stadio "Piola", ed infila l'ottava vittoria consecutiva. Prima sconfitta per mister Soda sulla panchina ligure, 24° gol in campionato per Dardan Vuthaj.

Come arrivano le squadre Gli azzurri sono in un momento magico caratterizzato da 7 vittorie consecutive e più in generale da una serie aperta di 11 risultati utili. I numeri brillanti dei ragazzi di Marchionni non finiscono qui: 6 "clean sheet" nelle ultime 7 gare e 10 vittorie ed un pari - incassato al 90° all'esordio con l'Asti - nelle 11 sfide casalinghe precedenti il match odierno. Gli ospiti invece paiono rinfrancati dall'arrivo di mister Antonio Soda che ben conosciamo per la doppia avventura a Gozzano. Col nuovo mister hanno ottenuto un importante successo nel recupero col Casale mentre il pari interno col Chieri, pur non certo disprezzabile in senso assoluto, è solo un brodino per la classifica dei nerazzurri terzultimi con 20 punti.

Botta e risposta in 5 minuti Il Novara cerca subito di mettere la gara sui propri binari, il primo sussulto è al 10' su una girata di Pereira indirizzata in porta ma deviata da un avversario in angolo. Al 18' lo stesso Pereira si vede annullare una segnatura. Il vantaggio però è solo rimandato perché al 33' gli azzurri finalmente passano con Bonaccorsi, bravo a spedire la palla in rete dopo uno dei tanti corner battuti dai padroni di casa nel corso della gara. Il vantaggio dura pochi minuti perché gli ospiti trovano la rete del pari con Cassata (38') che non trova di meglio da fare dopo la segnatura che provocare il numeroso pubblico del "Piola". La prima frazione termina in parità, con gli ospiti che sembrano la solita squadra di Soda: attenta tatticamente, ordinata, con molti uomini dietro la linea della palla e difficile da penetrare.

Occasioni sfumate e muraglia difensiva La seconda frazione si apre con un Novara arrembante: al 3' girata di Laaribi sopra la traversa, al 5' serpentina di Pereira che lascia per Vuthaj, mira sballata sopra la traversa. Al 7' Pereira viene murato da pochi metri da Cefariello, con Vuthaj che si lamenta per un servizio mai arrivato al centro dell'area. Col passare dei minuti la pressione azzurra si affievolisce, Vuthaj non pare in giornata, Pereira è ispirato ma troppo individualista, i centrocampisti trovano la strada sbarrata da una coltre di avversari che fanno tanta densità.

Gol sbagliato, gol subìto Il Novara perde la presa, e così sono gli ospiti ad andare vicinissimi al sorpasso: punizione del subentrato Rosati, Raspa battuto e palla che incoccia il primo palo. Siamo al 37', il Novara si salva e anzi fa valere una delle vecchie leggi del calcio, "gol sbagliato gol subito". Siamo al 40' ed un altro subentrato, Manlio Di Masi mette dentro un pallone da sinistra; Cefariello esce sulla sfera bassa per abbrancarla ma fra lui ed il suo centrale difensivo spunta il piede del rapace Dardan Vuthaj che, pur non in giornata brillantissima, piazza la zampata e consegna al Novara una nuova pesantissima vittoria. Negli ultimi 5+5 minuti considerando il recupero non si gioca molto e c'è spazio per due rossi ai nervosissimi ospiti che già pregustavano un nuovo risultato di prestigio dopo aver ottenuto lo scalpo del Casale.

NOVARA - IMPERIA 2 - 1

Reti: 33' Bonaccorsi (N), 38' Cassata (I), 40'st Vuthaj (N).

Novara (3-4-1-2): Raspa; Agostinone, Bonaccorsi, Amoabeng; Paglino (35'st Gyimah), Capano (26'st Vaccari), Di Munno, Pagliai (26'st Di Masi); Laaribi (19'st Gonzalez), Vuthaj, Pereira (19'st Alfiero). A disposizione: Desjardins, Vimercati, Rocchetti, Strumbo. All.: Marchionni.

Imperia (3-5-2): Cefariello; Virga, Mara, Petti; Deiana (30'st Losasso), Giglio, Canovi, Colantonio, Coppola; Cappelluzzo (34'st Rosati), Cassata (19'st Carletti). A disposizione: Caruso, Fazio, Pillon, Minasso, Foti, Fatnassi.

Arbitro: Sig. Agostoni di Milano

Note: nel prepartita c'è stata l'intitolazione della curva Nord del Novara alla bandiera Giovanni "Nini" Udovicich. Ammoniti Deiana Testoni, Giglio e Carletti per l'Imperia. Espulsi Virga (I) al 45'st e Colantonio (I) al 50'st per falli di reazione.