Picerno, appello di Curcio e Greco: "Abbiamo bisogno della comunità"

Più partecipazione da parte della comunità, a sostegno dei tifosi organizzati da sempre al fianco della squadra e, allo stesso tempo, a sostegno dei ragazzi e della società. E’ ciò che si auspicano il presidente del Picerno Donato Curcio, il direttore generale Vincenzo Greco, la Società e le varie componenti, dallo staff alla squadra. Un appello, una richiesta, questa, che arriva analizzando i dati delle ultime affluenze al “Donato Curcio”.

Una squadra che sta facendo grandi cose, sta facendo bene, lo testimoniano i 36 punti in classifica, e sta facendo vivere un sogno non solo alla comunità picernese ma anche agli amanti del calcio e dello sport. Una squadra che merita di vedere più gente sulle tribune del “Curcio”, oggetto, anche per favorire maggiore partecipazione, di importanti lavori che si sono conclusi da pochi mesi.

Dagli Usa, le parole del patron Donato Curcio: “La squadra sta facendo un grande campionato, la società ha fatto e continua a fare enormi sacrifici. Quindi l’augurio è di vedere molta più gente allo stadio, perché, in particolare in questo periodo, la squadra ha bisogno del sostegno dei tifosi e della comunità per fare sempre più punti, raggiungere la salvezza e toglierci qualche soddisfazione insieme. Quindi l’appello a tutti è di stare al fianco della squadra sempre più numerosi, già a partire dalla partita di martedì contro il Latina e sabato contro la Juve Stabia”.

“Grazie alla tifoseria organizzata, sempre presente al fianco della squadra. Non manca mai il loro affetto e il loro calore. Società, staff tecnico e squadra: stiamo facendo qualcosa di bello per Picerno e per l’intera comunità picernese”, ha dichiarato il Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha aggiunto: “Stiamo ottenendo, da matricola, risultati importanti e ci stiamo togliendo grandi soddisfazioni. A tutta la comunità picernese chiediamo ancora più vicinanza e affetto, abbiamo bisogno sempre di più di loro. Ci aspettano due partite importanti in casa, martedì e sabato, vogliamo lo stadio “Curcio” pieno e caloroso, abbiamo bisogno di tanti picernesi, del loro affetto e del loro calore”.

Ufficio Stampa Az Picerno