La Cavese domina la Sancataldese: poker degli aquilotti

Vittoria straripante della Cavese contro la malcapitata Sancaldese: 4 a 0 e una delle migliori prestazioni stagionali degli aquilotti.

Gara senza storia al Lamberti con gli aquilotti subito in rete con Palma che si fa trovare pronto in area e da pochi passi spedisce la palla in rete. Passano 5 minuti e arriva il raddoppio dei metelliani con Allegretti che ruba palla e poi infila il portiere in uscita.

Cavese scatenata: prima Banegas colpisce un palo clamoroso poi alla mezz'ora Allegretti colpisce la traversa poi Bacio Terracino ribadisce in rete, è 3 a 0. Si va all'intervallo.

A inizio ripresa si chiudono i conti quando Allegretti raccoglie un lancio calibrato di Aliperta e fulmina il portiere. Forte del poker messo a segno la squadra di Troise va in gestione, pur creando altre occasioni. Nel finale squillo della Sancataldese con Balistreri che a porta vuota calcia alto.

Vittoria convincente della Cavese che continua a rincorrere la vetta.