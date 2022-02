Lecce-Benevento 1-1: le due giallorosse si dividono la posta in palio

Finisce con un salomonico pareggio per 1-1 al "Via del Mare" il match di altissima classifica tra Lecce e Benevento che vedono, quindi, restare invariata la propria distanza in classifica.

Il Lecce presenta i due ex Tuia e Lucioni come coppia di centrali difensivi ed è l'altro ex Coda a guidare l'attaco salentino. Mister Caserta, invece, inserisce Masciangelo dal 1' con Improta che torna al suo ruolo originario di esterno alto; in mediana c'è Petriccione dall'inizio con Calò in panchina.

E' il Benevento che, dopo 13', trova il primo vantaggio della partita al termine di una azione rocambolesca che vede protagonista in negativo il difensore leccese Calabresi: questi prima coglie il palo della propria porta nel tentativo di deviare un cross di Insigne e poi devia in maniera decisiva il successivo cross di Acampora dalla sinistra mettendo alle spalle di Gabriel. Il Benevento non si accontenta e cerca, invano, il raddoppio. L'occasione migliore ce l'ha Insigne al 26', su invito di Acampora, ma l'esterno napoletano, dopo essersi aggiustato la palla sul sinistro, manda incredibilmente, seppur di poco, a lato nel tentativo di piazzarla nell'angolino alla destra di Gabriel. Come spesso accade, dopo aver visto sfumare il possibile raddoppio, il Benevento subisce, al 40', il pareggio del Lecce: Lucioni recupera palla in mediana e serve Coda, da questi a Gargiulo che prova la conclusione ma trova l'intervento di Paleari, sulla palla si avventa Strefezza che lascia partire un diagonale che non lascia scampo al portiere della Strega. Al riposo, dunque, si va sull'1-1.

Ad inizio ripresa, il Lecce di Baroni, altro ex del match, inserisce Gallo e Faragò ma la gara dell'ex Cagliari dura pochissimi minuti perché, a causa di un infortunio, è costretto a lasciare il campo ad Helgason. Al 51' cross di Acampora per il colpo di testa di Barba ma la palla termina di poco a lato. Rispondono i padroni di casa 6' dopo con una conclusione a colpo sicuro di Helgason che trova un prodigioso intervento di Paleari a negare la gioia del gol. I due allenatori provano a pescare dalle rispettive panchine nel tentativo di cambiare il volto alla gara ma nessuno crea azioni che possano far cambiare il risultato. Al triplice fischio, quindi, il finale è di 1-1 tra Lecce e Benevento.

IL TABELLINO