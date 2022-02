Benevento. Caserta: "Manchiamo nel passaggio decisivo e sprechiamo"

Dopo il pareggio per 1-1 in casa del Lecce, mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Ci siamo schierati anche considerando le caratteristiche del Lecce che guarda molto ai riferimenti quindi abbiamo cercato di non dargliene. Abbiamo giocato bene specie nel primo tempo. Peccato perché abbiamo avuto anche le occasioni per il raddoppio. La prestazione mi soddisfa. Nel secondo tempo loro hanno fatto più possesso ma le occasioni migliori le abbiamo avute noi e senza correre grossi rischi. Se all'andata era stato il Lecce a mettere in campo qualcosa in più, nella partita di oggi lo abbiamo fatto noi.

Siamo in crescita e prima della sosta giocavamo a memoria. Purtroppo le assenze ci stanno penalizzando. I miglioramenti, però, mi soddisfano.

Risultato a parte, mi è piaciuto il fatto che la squadra ha saputo soffrire senza mollare nulla. Siamo consapevoli della nostra forza ma serve ancora tanto lavoro.

Schierando Acampora e Petriccione insieme ho voluto tagliare gli approvvigionamenti del Lecce. Siamo stati bravi ma abbiamo preso qualche ripartenza evitabile. Ci manca molto spesso la scelta giusta sul passaggio decisivo ma lo spirito di sacrificio c'è. Arriverà il momento nel quale in fase realizzativa saremo migliori.

I nuovi arrivati come Forte e Petriccione devono ancora inserirsi al meglio mentre Farias ha bisogno di minuti per ritrovare la forma. Purtroppo nel calcio il tempo non c'è mai ma questo aspetto è da tenere in considerazione. Ci giocheremo, da qui alla fine del mese, buona parte del campionato: il nostro intento è di fare più punti possibili senza pensare agli altri".