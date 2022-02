Serie D, il Rotonda viene travolto 4-2 Impatta in casa il Lavello

In questo weekend di Serie D girone H solo il Lavello tra le lucane riesce a cogliere un punto. Gli ofantini impattano 0-0 con l'altalena e colgono il primo punto interni del 2022. Il Rotonda invece viene travolto 4-2 dalla Nocerina e non basta la doppietta del neoarrivato Corado. Ieri il Francavilla aveva perso di misura in casa nell'anticipo contro il San Giorgio con l'autogol di Polichetti.