Lecce. Baroni: "Escludendo i primi 20', la squadra mi è piaciuta"

L'allenatore del Lecce, mister Marco Baroni, dopo il pari casalingo ottenuto contro il Benevento, sua ex squadra, ha così commentato la prestazione offerta al "Via del Mare" dai suoi ragazzi:

"Il gol subito ci ha fatto perdere serenità e abbiamo subito ripartenze che ci hanno fatto rischiare di subire anche il raddoppio. Poi, però, ci siamo ripresi e abbiamo comandato la partita. Il Benevento è attrezzato per essere protagonista. Non ci possiamo più permettere di avere un inizio di gara come quello visto oggi. Senza i primi 25' direi che i ragazzi mi sono piaciuti.

Abbiamo dimostrato, come oggi nel secondo tempo, che se giochiamo possiamo essere devastanti senza concedere nulla agli avversari. Per quanto riguarda le ripartenza, dobbiamo lavorarci ancora sopra. In alcune situazioni, oggi ci siamo disuniti troppo e non deve accadere.

Mi è piaciuta molto la partita di Blin che sta mostrando un grande miglioramento. Majer non è entrato in partita ma se avessi dovuto giudicare solo i primi 20' avrei dovuto cambiare tutti.

Abbiamo trovato continuità e solidità e ce lo dicono i numeri. Non siamo una squadra che si difende perché le nostre caratteristiche fondamentali sono il movimento e l'aggressività. Se non mettiamo in campo ambedue queste qualità allora subiamo, come successo a Como e oggi nei primi minuti. No dobbiamo mai dimenticare il cammino fatto per essere in vetta alla classifica".