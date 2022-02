Sassuolo-Roma 2-2, Cristante pareggia nel finale

Nella 25esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei stadium la Roma di Jose Mourinho. Neroverdi senza gli squalificati Scamacca e Raspadori, oltre ai lungo degenti Djuricic e Obiang. In avanti spazio al tridente Berardi, Defrel, Traoré. Lo special one risponde con l’ex Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Abraham.

Cronaca. Neroverdi in gol alla prima occasione con Traorè, ma l’arbitro Guida annulla per fuorigioco. Al minuto 11 Berardi sfiora la rete con un tiro dalla distanza che esce di poco alto. La risposta giallorossa arriva al 14’: Abraham si invola verso la porta ma il suo tiro trova pronto Consigli. Alla mezz’ora altro gol annullato, questa volta a Tammy Abraham per fuorigioco sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale di tempo viene concesso un calcio di rigore alla Roma: dal dischetto Abraham trasforma spiazzando Consigli. Con questa emozione le due squadre vanno la riposo.

In avvio di ripresa il Sassuolo trova il gol del pari grazie a Traoré, con la complicità di una deviazione di Smalling ed una papera di Rui Patricio che si incarta sul pallone e se lo fa passare sotto le gambe. I neroverdi prendono coraggio e attaccano con più convinzione rispetto ad una Roma che abbassa il proprio baricentro. Al 73’ il Sassuolo trova la rete del sorpasso ad opera ancora una volta di Traoré, MVP di giornata. 4 minuti dopo il Sassuolo resta in 10 per il rosso a Ferrari. Nei minuti di recupero arriva il clamoroso pareggio di Cristante su corner.

Finisce così 2-2, beffa incredibile per Sassuolo che avrebbe meritato la vittoria.