Loiodice lancia il Cerignola, Casarano al tappeto: 1-0 al "Monterisi"

L'Audace Cerignola si conferma in vetta al girone H del campionato di Serie D e lo fa battendo di misura 1-0 il Casarano al "Monterisi". A decidere la contesa un guizzo del fantasista Loiodice allo scadere della prima frazione di gioco.

CRONACA - Dopo una breve fase di studio è il Cerignola a rendersi pericoloso per primo al quarto d'ora con l'ex Giacomarro, ben assistito da Achik, che conclude a lato di non molto. Alla mezz'ora Malcore imbecca Loiodice che impensierisce severamente Iannì, bravo nell'occasione a deviare in corner. Ancora gialloblù al 37': Malcore, protagonista versione assist man, apre per Vitiello che da posizione più che favorevole manda oltre la traversa. Passano ulteriori giri di lancette e l'Audace passa in vantaggio: Achik in contropiede assiste splendidamente Loiodice che tutto solo davanti a Iannì non può fallire. Quinto centro in campionato per il fantasista barese e dedica speciale all'ultimo arrivato Strambelli.

Nella ripresa, nonostante i pochi spunti, il Casarano prova a ribaltare le sorti della gara, gli ofantini reggono e si rendono pericolosi soprattutto con le ripartenze. Nel finale si surriscaldano gli animi, ne fanno le spese Sirri, Agnelli ed il vice allenatore gialloblù Antonio La Porta. Gli uomini di Pazienza tuttavia reggono fino alla fine e portano a casa una vittoria importantissima in chiave promozione.

IL TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA-CASARANO 1-0

Reti: 46' p.t. Loiodice.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Tricarico; Vitiello, Allegrini, Sirri, Dorval; Giacomarro (40' s.t. Russo), Agnelli, Tascone (28' s.t. Manzo); Achik (42' s.t. Botta), Malcore (34' s.t. Palazzo), Loiodice (45' s.t. Ciccone). A disposizione: Fares, Basile, Strambelli, Mincica. Allenatore: Michele Pazienza.

CASARANO (4-4-2): Iannì; Vitofrancesco, Sanchez (38' s.t. Tedesco), Rizzo, Raimo (9' s.t. Coronese); Atteo, Fontana (30' s.t. Ribeiro), Logoluso (21' s.t. Prinari), Montinaro; Santarcangelo, Dambros Lu. (21' s.t. Dellino). A disposizione: Montoya, Signorelli, Greco, Dambros Lo. Allenatore: Alessandro Monticciolo.

Arbitro: Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. Assistenti: Francesco Tragni della sezione di Matera e Francesco Rinaldi della sezione di Policoro.

Ammoniti: Agnelli, Vitiello (AC); Logoluso, Santarcangelo, Montinaro (CA).

Espulsi: al 48' del s.t. Sirri e al 50' del s.t. Agnelli (AC).

Recupero: 1' p.t.; 6' s.t.