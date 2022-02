Picerno, le dichiarazioni di Colucci pregara contro il Latina

“Il Latina squadra importante, forte, che nelle ultime partite sta facendo davvero bene inanellando una serie dove ne ha persa solamente una”. Sono le parole del tecnico Leonardo Colucci, alla vigilia del match di domani al Curcio, dove il Picerno affronterà i laziali. “Affronteremo – ha aggiunto Colucci – una compagine solida. Quello che mi preme in questo momento è recuperare le energie psico-fisiche. Siamo rientrato ieri mattina alle 5 da Catania, la squadra si è messa a lavoro qualche ora più tardi”.

“Sicuramente dobbiamo evitare assolutamente qualche disattenzione di troppo come capitato a Catania. Si, queste vanno evitate con il Latina. Perchè a volte la sufficienza non va bene. Non deve succedere di essere sufficienti, anche se a Catania abbiamo affrontato una grande squadra forte”.

“Il capitano Esposito abbiamo preferito preservarlo dopo il problema avuto nel riscaldamento contro il Monopoli. Ferrani invece è rientrato in gruppo, presto sarà con noi in campo. Partite ravvicinate come per tutti, qualcuno dovrà stringere i denti, in campo manderò gli undici migliori in forma”.

