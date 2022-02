Serie B. Squalificati dopo la 22a: out in 7, 3 gare a mister Sottil

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 14 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ALESSANDRIA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DICKMANN Lorenzo Maria (Spal): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. SARIC Dario (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TOUNKARA Mamadou (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

ANTONUCCI Mirko (Cittadella): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARRIGONI Tommaso (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JURIC Stanko (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MATTIOLI Alessandro (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Lecce): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

COLLOCOLO Michele (Ascoli)

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Crotone)

FIGUEIREDO DA SILVA Janio Bikel (L.R. Vicenza)

GARGIULO Mario (Lecce)

PAGHERA Fabrizio (Ternana)

PALUMBO Antonio (Ternana)

GHIRINGHELLI Luca (Ternana)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SOTTIL Andrea (Ascoli): per avere al 47° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose e reiterando tale atteggiamento veniva allontanato a fatica da un componente del proprio staff; alla notifica del provvedimento di espulsione assumeva, inoltre, un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.