La Corte Sportiva d’Appello, riunitasi oggi in merito al reclamo presentato dall’U.S. Salernitana 1919 contro le sanzioni della perdita della gara Udinese – Salernitana per 0 – 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica, ha accolto il reclamo del club granata e annullato le sanzioni irrogate comunicando alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il conseguente svolgimento della gara.