Sudtirol-Pro Vc 1-0, nulla di fare in casa della capolista

Non riesce l’impresa alla Pro Vercelli in casa della capolista Suditirol, le bianche casacche cedono di misura e vedono interrompersi la serie positiva che durava da sette partite pur disputando in terra trentina novanta minuti più che decorosi; la capolista si dimostra la squadra più forte del girone con una difesa che ottiene l’ennesimo “cleen sheet” (solo sei reti incassate).

La cronaca Panico non perde tempo e ci prova da calcio d’inizio, la sfera termina fuori, rispondono i padroni di casa con una punizione di Voltan che termina di un soffio fuori, al 6’ sinistro di Galuppini che impegna Rizzo, al 9’ De Marchi non inquadra la porta, il Sudtirol preme, Bruzzaniti salva la porta su conclusione di Broh. Al 27’ si vede la Pro Vercelli, Crialese da fuori area ci prova ma Poluzzi blocca, al 33’ Rizzo si oppone con bravura a De Marchi, tre minuti più tardi Broh serve Voltan che calcia fuori da buona posizione, la prima frazione termina sullo zero a zero.

Stesso copione nella ripresa, al 47’ miracolo di Crialese su Galuppini; la Pro fa muro e resiste fino al 72’ quando su un cross di Casiraghi dalla sinistra Rover di destro non lascia scampo a Rizzo, è il gol che decide il match, le bianche casacche non hanno la forza nemmeno per provare a cercare l’uno a uno.