Benevento. Gori squalificato dalla Procura Federale, multato il club

L'accusa è di mancanza di tesseramento e dell'abilitazione a ricoprire il ruolo: per questi motivi Piergraziano Gori è stato squalificato per quattro mesi e mezzo dalla Procura Federale.

Gori ha svolto il ruolo di preparatore dei portieri del Benevento senza essere tesserato dal club giallorosso in quanto privo della necessaria abilitazione per ricoprire quello specifico ruolo. La società, ovviamente, era a conoscenza della cosa tanto da affidare l'incarico al beneventano Antonio Chiavelli, nell'attesa che Gori regolarizzasse la propria posizione.

Ad essere sanzionato è stato anche Ferdinando Renzulli, che all'epoca dei fatti era A.d. e legale rappresentate della società, per "per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Piergraziano Gori quale allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio": al dirigente giallorosso è stata comminata una inibizione di tre mesi. La società Benevento Calcio, infine, è stata multata per 7 mila euro per "responsabilità diretta ed oggettiva".

