Foggia-Palermo: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Palermo, nel match valevole per la 27a giornata del campionato di Serie C.

Queste le formazioni ufficiali del match:

FOGGIA: Volpe, Nicolao, Buschiazzo, Di Pasquale, Rizzo, Dipaolantonio, Petermann, Garofalo, Merola, Ferrante, Curcio. All. Zeman

PALERMO: Pelagotti, Accardi, Lancini, Marconi, Felici, Odjer, Damiani, Valente, Floriano, Luperini, Brunori. All. Baldini

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/foggia-palermo/373906.html