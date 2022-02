Serie D girone A, vincono le prime quattro

Non ci sono sorprese nella ventitreesima giornata del girone A di Serie D che precede un turno infrasettimanale in programma domani (si disputerà la quinta di ritorno). Ottava vittoria consecutiva per il Novara che però la ottiene con un pizzico di fortuna, l’Imperia arriva in Piemonte decisa a portarsi a casa un punto e sull’uno a uno colpisce un clamoroso palo, Dardan Vuthaj come al solito toglie le castagne dal fuoco per la formazione di Marchionni.

A meno dieci la Sanremese che vince il big match di giornata a Casale, Anastasia, Valagussa e Vita rendono inutile la rete di Forte; bene anche il Varese che passa tre a uno a Gozzano, torna a vincere il Chieri che di misura supera l’Asti tra le mura amiche.

Solo un pareggio, a sorpresa per due squadre che esprimono un buon calcio finisce zero a zero Borgosesia-Derthona; quattro i successi esterni, importante per la salvezza il blitz del Sestri Levante a Saluzzo che di fatto condanna i piemontesi, altrettanto significativa la vittoria del Ligorna nel derby ligure contro la Lavagnese in piena crisi di risultati.

Settimo risultato utile consecutivo per la Caronnese che batte il Vado ed esce dalla zona play-out, bene anche il Fossano che supera due a zero il Bra, nell’ultimo incontro di giornata il Pontdonnaz supera tre a uno l’Rg Ticino, valdostani che interrompono una serie negativa che durava da tre match.

Risultati e classifica di giornata