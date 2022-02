Benevento. Caserta:"Modulo? Vedremo in base a chi avrò a disposizione"

Il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta, ha risposto alle domande dei media alla vigilia del match contro l'Ascoli del "Vigorito", con fischio di inizio alle 18:30. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"In base a chi avremo recuperato dopo la partita di Lecce potrò scegliere il modulo da usare contro l'Ascoli: potrei confermare il 4-2-3-1 visto domenica come potrei scegliere il 4-3-3.

Qualcosa dovremo cambiarla per forza perché qualche calciatore è affaticato, cosa normale se giochiamo ogni tre giorni. Mancheranno sicuramente Sau, Moncini ed Elia. Per Sau si tratta di un problema muscolare, Moncini ha fastidio ad una vecchia cicatrice mentre Elia non è ancora pronto.

Per quanto riguarda i giocatori che devono recuperare, mi riferisco soprattutto ad Improta e Petriccione; poi c'è anche qualche altro che ha subito qualche colpo. Domani deciderò. Tello? Rientra anche lui nelle valutazioni che farò.

A metà campo abbiamo giocato bene a Lecce, sia nel primo che nel secondo tempo nonostante fossimo calati fisicamente. A prescindere da chi gioca, noto una grande crescita sia dal punto di vista del gioco che da quello degli atteggiamenti da tenere in campo.

Per quanto riguarda i gol c'è solo da lavorare per poter migliorare la situazione. In ogni campionato si attraversano momenti negativi nei quali non si concretizzano le occasioni create: passerà anche questo.

Dal campo di Lecce siamo usciti con il rammarico per la mancata vittoria ma con la certezza di aver fatto un'ottima gara. Ora solo testa a domani.

Per gli esterni bassi ho diverse soluzioni. Masciangelo sta giocando bene, come Letizia, ed ora è rientrato anche Foulon. Tuttavia, penso sempre che, a prescindere dai singoli, è il gruppo che fa la differenza.

Delle ultime quattro gare non mi è piaciuta la prestazione con l'Alessandria ma ho il rammarico di non aver vinto contro Lecce e Spal.

L'Ascoli è una squadra difficile da affrontare perché gioca in modo aggressivo. Non possiamo conoscere che strategia attueranno perché ne hanno alternate diverse. Noi, però, come sempre, non guarderemo a cosa farà l'avversario ma a cosa possiamo fare noi.

Farias e Forte insieme? Spero di poterli mettere in campo il prima possibile".