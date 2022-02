Foggia straripante, Palermo annichilito: è 4-1 allo "Zaccheria"

Il Foggia torna al successo allo "Zaccheria" e lo fa superando il Palermo con un netto 4-1. Prova maiuscola dei rossoneri che portano a casa il terso risultato utile consecutivo.

CRONACA - Zeman conferma il consueto 4-3-3. Davanti a Volpe, il quartetto difensivo composto da Nicolao, Buschiazzo, Di Pasquale e Rizzo. Mediana diretta da Petermann, sostenuto ai lati da Garofalo e Di Paolantonio, davanti il punto di riferimento offensivo è Ferrante, con Merola e Curcio a completare il tridente. Dalla parte opposta 3-4-2-1 per Baldini con Luperini e Floriano che agiscono alle spalle dell'unica punta Brunori.

Partenza sprint del Foggia che sblocca il risultato dopo appena quattro giri di lancette: cross dalla destra di Nicolao per Di Paolantonio, che di piatto batte Pelagotti. Il Palermo accusa il colpo e almeno inizialmente fatica a ritrovarsi. Rosanero che si fanno vedere al 21' con Lancini che di testa manda oltre la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Valente. A sorpresa due minuti più tardi il Palermo trova il pari: lancio di Floriano a cercare Brunori che al volo insacca a porta sguarnita, complice l'infortunio di Volpe, nella circostanza accasatosi a terra. Non ce la fa a proseguire l'estremo difensore rossonero, sostituito dal giovanissimo Dalmasso, all'esordio stagionale. Il Foggia torna a macinare gioco ed al 35' trova il nuovo vantaggio: rilancio di Dalmasso a cercare Curcio, il fantasista rossonero addomestica e serve Merola che in diagonale supera Pelagotti. Baldini sorprende tutti e due minuti dopo effettua una tripla sostituzione: entrano De Rose, Crivello e Soleri, escono Odjer, Floriano e Felici. Da qui al termine della prima frazione di gioco non accade più nulla, Foggia che all'intervallo fa rientro negli spogliatoi in vantaggio 2-1.

Avvio di ripresa ad appannaggio dei satanelli che al 55' triplicano le marcature: cross di Di Paolantonio, Garofalo si inserisce indisturbato e al volo supera Pelagotti. Foggia che cala il poker al 67': azione straripante di Nicolao sulla destra, palla in mezzo per Curcio che coglie il palo, sul tap in si avventa lo stesso numero 10 che insacca. Nel finale di gara sale in cattedra il portierino rossonero Dalmasso che a più riprese nega la via del gol ai siciliani.

Termina con uno straripante 4-1 per il Foggia che si rilancia così in zona play-off.