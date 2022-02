Serie C girone C, cade il Picerno Pari per il Potenza ad Andria

Nella ventisettesima giornata di Serie C girone il Picerno cade in casa e il Picerno impatta ad Andria. I melandrini vengono battuti con una rete per tempo e scavalcati all'ottavo posto dal Latina con Jefferson e Carletti. Al Degli Ulivi invece i padroni di casa passano in vantaggio con Di Piazza, poi le due squadre restano in 10 per le espulsioni di Bubas e Bucolo, ed infine pareggio di Cuppone per la formazione di Arleo.