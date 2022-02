Picerno-Juve Stabia, da domani il via alla prevendita per sabato

In occasione della partita tra Picerno e Juve Stabia, che si disputerà sabato alle ore 14.30, presso lo stadio “Donato Curcio’, il direttore generale Vincenzo Greco, visto il momento di difficoltà economica, ha deciso per una nuova iniziativa a favore dei tifosi e di abbassare quindi i prezzi per il settore “Distinti”. Così come di seguito:

SETTORE DISTINTI:

INTERO: € 9,50 (+ € 1,50 diritti di prevendita);

RIDOTTO DONNE (tutte le età): € 4,50 (+ € 1,50 diritti di prevendita)

RIDOTTO RAGAZZI dai 15 ai 17 anni: € 4,50 (+ € 1,50 diritti di prevendita)

RIDOTTO RAGAZZI dai 7 ai 14 anni: € 1,50 (+ € 1,50 diritti di prevendita)

Entrano gratis i bambini fino a 6 anni, senza posto assegnato.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso la ricevitoria GO2 autorizzata “Autolinee Caivano”, sita in Picerno in via Gramsci, da mercoledì 16 a sabato 19. Il punto vendita osserverà i seguenti orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 19.30, sabato dalle ore 9 alle ore 13.30.

Ufficio Stampa Az Picerno