Vizzino: "Straordinaria stagione del Picerno Manca poco all'obiettivo"

Con il legale del Picerno Luis Vizzino abbiamo tracciato il punto della situazione. Ad una manciata di punti dall'obiettivo salvezza l'avvocato è intervenuto sui risultati conseguiti finora. Con un'intervista a 360° abbiamo analizzato i tre quarti di stagione finora trascorsi.

Sulla stagione del Picerno: “Fin qui semplicemente straordinaria. Mancano pochi punti all’obiettivo stagionale che potrebbe arrivare con largo anticipo. E con vittorie pesanti, perché quelle di Catania e con il Palermo rimarranno nella storia”.

Sul grande lavoro di Greco: “Vincenzo e’ un professionista esemplare. Ha conoscenze a 360 gradi sia dal punto di vista tecnico che amministrativo e i risultati sono dalla sua. Ricordiamoci che sino a fine luglio il Picerno era in Serie D e il direttore ha dovuto in pochissimo tempo costruire una squadra idonea alla serie C. Lo ha fatto alla grande facendo attenzione anche al bilancio, considerato che - se non erro - il Picerno è una delle due società con il più basso monte ingaggi. Tra di noi c’è stata subito grande sintonia perché’ entrambi allo stesso modo crediamo profondamente nella cultura del lavoro".

Sul presidente Curcio: “L’anima della società. Signore d’altri tempi. Una persona straordinaria a cui mi lega profondo affetto e amicizia. Il suo senso di appartenenza alla città di Picerno dimostra la sua grandezza. Riesce sempre a sdrammatizzare tutto con un sorriso e a trasmettere serenità a tutto l’ambiente. Lo sport dovrebbe lanciare dei modelli anche per i più giovani e il Presidente Curcio ne rappresenta indubbiamente un esempio da seguire".

Sull'invito del presidente e direttore generale rivolto ai tifosi: "Sono convinto che i tifosi riempiranno il Curcio da qui fino al termine della stagione perché avranno voglia di condividere con la squadra questo storico cammino. Certo, la pandemia ha creato un bel po' di disagi, e anche gli orari delle gare - specie quelle infrasettimanali - a volte non aiutano, ma sono certo che il pubblico picernese tornerà ad essere il dodicesimo uomo in campo".

Sulla soddisfazione più grande regalata al Picerno: "Diciamo che in questi anni abbiamo dovuto affrontare diverse questioni. E ci siamo tolti tante soddisfazioni. Tra tutte però la più grande rimane quella di aver contribuito al ripescaggio del Picerno in Lega Pro grazie ad un incredibile lavoro di squadra portato avanti con Il direttore Greco. Ci sentivamo anche 20 volte al giorno per regalare quello che per molti era considerato un traguardo irraggiungibile e che a distanza di poco tempo è diventato realtà. Anche in questo caso il Direttore ha svolto un lavoro encomiabile dimostrando un profondo senso di responsabilità verso la piazza e la proprietà. Senza di lui, non ci sarebbe stata serie C".