Insigne sul picernese Esposito: "Mai visto nessuno con la sua tecnica"

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne si è concesso a una lunga intervista alla rivista “Undici”. Ha racconta la sua storia, la sua vita privata, il rapporto con la città e con il resto d’Italia. Un racconto tra passato e presente che tocca anche Picerno e il suo capitano, Emmanuele Esposito. Insigne, infatti, ha giocato con il nostro capitano nel settore giovanile del Napoli. E nell’intervista lo ha ricordato, con importanti parole.

Queste le dichiarazioni di Insigne: «Non mi è mai piaciuta la scuola. Sono stato fortunato a fare questo lavoro, chiamiamolo così. Non so cosa sarebbe diventata la mia vita. Non c’è stato tempo per pensare a un piano B. Eppure, sapevo che non tutti potevano arrivare. Penso a Emanuele Esposito, un ragazzo che era con me nel settore giovanile del Napoli, fortissimo, lo giuro, un giocatore di una qualità pazzesca, non ho mai visto nessuno con la sua tecnica. Spostava la palla in un centimetro. La controllava con i piedi come si farebbe con le mani. Adesso gioca con l’AZ Picerno, in Lega Pro. Poteva fare una grande carriera. Sai quanti ce ne sono di ragazzi napoletani che non hanno avuto la mia fortuna?».