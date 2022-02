Salernitana, Nicola si presenta: "Essere qui è motivo d'orgoglio"

“Essere qui per me è veramente frutto di piacere ed euforia. Conosco l’amore di questa piazza ed essere stato scelto per essere l’allenatore della Salernitana per me è motivo di grande orgoglio. Ho trovato un gruppo di ragazzi seri, con grande predisposizione al lavoro. D’ora in poi proverremo a fare qualcosa di diverso per provare a raggiungere risultati diversi rispetto a quelli ottenuti finora”. Con queste parole ha esordito il neo allenatore della Salernitana Davide Nicola nella conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio presso la sede di Caffè Motta.

Sulle idee che proverà a inculcare alla squadra: “Nella mia carriera ho vissuto esperienze simili, ma ogni avventura è diversa dall’altra. Proverò in primis a rispettare il motto di questa società: “Macte Animo” è la ricerca di quel coraggio che proveremo a mettere in campo. La classifica è chiara, non abbiamo molto tempo, quindi proveremo a condensare idee e principi di gioco nella maniera più rapida possibile. Impegno, abnegazione e idee di gioco non dovranno mai mancare e speriamo di adottarli già a partire da sabato sera”.

“Per quello che vorrei raggiungere” – ha continuato il mister – “dovremo fare un grande lavoro. Credo che questa squadra abbia ampi margini di crescita. Sono consapevole di essere arrivato in una Società costituita da persone competenti, affermate, di cui voglio fare assolutamente parte il più a lungo possibile”.

Infine sugli obiettivi di brevissimo termine: “Al di là dell’avversario, che sabato sarà subito una grande squadra, noi dobbiamo lavorare su noi stessi. Non ho la sfera di cristallo per prevedere dove potremo arrivare, ma sono convinto che se ci si adopera per produrre un cambiamento, ottieni sempre qualcosa e al momento quello che mi interessa è ottenere un cambiamento rispetto al passato”.

