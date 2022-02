Benevento-Ascoli 0-2: giallorossi non pervenuti, bianconeri cinici

Continua il periodo negativo del Benevento che allunga la striscia di gare senza vittorie a cinque dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l'Ascoli. Al "Vigorito", la gara tra giallorossi e bianconeri è terminata con il punteggio di 0-2. Per i marchigiani è la terza vittoria esterna consecutiva.

Mister Caserta si affida al turnover e schiera i suoi con il 4-3-3: dal 1' Vogliacco al centro della difesa insieme a Barba, Calò rileva Petriccione in mediana e sugli esterni d'attacco ci sono Farias, alla prima da titolare, e Tello a supporto di Forte. Nell'Ascoli, con mister Sottil in tribuna causa squalifica, la coppia d'attacco è formata da Tsadjout e Bidaoui.

Cominciano bene i giallorossi che costruiscono tre buone occasioni nei primi 15' di gioco con Farias e Forte ma nessun dei due nuovi arrivati riesce a sbloccare il risultato. L'Ascoli si vede dalle parti di Paleari per la prima volta al 32' con un tiro-cross di Maistro da calcio di punizione che il portiere dei padroni di casa mette in angolo con il pugno. Al 35' è Ionita a provare la conclusione in corsa sul primo palo ma Leali respinge in tuffo. Al 43' guizzo di Forte che semina un paio di avversari in dribbling e serve Farias la cui conclusione è rimpallata in angolo da Salvi. La prima frazione si chiude sullo 0-0.

Mister Caserta prova a cambiare volto alla partita e passa al 4-2-3-1 ad inizio ripresa con gli ingressi di Petriccione ed Insigne per Calò e Farias. La prima azione degna di nota nella ripresa arriva al 57': Forte ci prova dalla distanza ma Leali si distende e para. Al 63' l'Ascoli si fa pericoloso con Bidaoui che prova il tiro a giro ma la palla sorvola di un soffio l'incrocio dei pali alla sinistra di Paleari. Passano altri sei giri di lancette e l'Ascoli si porta in vantaggio: cross di Falasco dalla sinistra, Paleari esce a vuoto, la palla arriva sui piedi di Collocolo che la rimette in mezzo dove Bidaoui, tutto solo, deve solo mettere in rete. Il Benevento non reagisce a dovere e sono gli ospiti a rendersi ancora pericolosi al 76': Falasco crossa dalla sinistra sul secondo palo dove Tsadjout, incredibilmente, da due passi, mette fuori una palla che andava solo spinta in rete. I bianconeri non mollano la presa e trovano il secondo gol allo scadere dei 90' regolamentari: rinvio lungo di Leali, palla sul lato corto dell'area del Benevento, Vogliacco sbaglia la spazzata servendo involontariamente Baschirotto che "spara" la palla sotto la traversa. Dopo 5' di recupero, l'arbitro Santoro manda tutti negli spogliatoi: al "Vigorito", l'Ascoli ha battuto il Benevento per 2-0.

IL TABELLINO