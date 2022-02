Benevento. Caserta: "Brutta prestazione, ora testa bassa e al lavoro"

Dopo la sconfitta subita contro l'Ascoli e le decisioni prese dalla società (clicca qui) , mister Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha così commentato la prestazione della sua squadra:

"Al termine della partita abbiamo avuto un incontro con il presidente ed il direttore sportivo insieme ai ragazzi ed abbiamo deciso di andare in ritiro per restare uniti in un momento come questo. Sicuramente nessuno è contento della situazione, quando perdi facendo prestazioni come questa dobbiamo solo prenderci le nostre responsabilità e stare zitti.

Non abbiamo fatto una bella partita, è stato un passo indietro rispetto a Lecce. Sul discorso Lapadula ho già detto tutto quando è nata la situazione con il ragazzo. Non era questo l'argomento da affrontare oggi: il presidente vuole vedere una squadra che lotta e che spinge, cose che oggi non abbiamo fatto. Nel calcio contano i risultati, c'è bisogno del sostegno da parte di tutti. I fischi alla fine? Fanno parte del nostro mestiere: dopo una prestazione come quella di oggi non mi aspettavo certo gli applausi. Ora conta solo lavorare a testa bassa.

Tre giorni fa abbiamo fatto una grande partita contro la capolista, non mi sarei aspettato il tipo di prestazione offerta stasera. In questo momento ci manca la finalizzazione perché le occasioni le creiamo. Nel calcio contano gli episodi e chi li sfrutta: nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni che avrebbero potuto cambiare la partita. Loro ne hanno avuta una nella ripresa e l'hanno sfruttata: dopo il gol per noi è diventato tutto più difficile.

Farias l'ho messo dall'inizio perché, vista la sua condizione, non ha ancora il cambio passo giusto per subentrare in una partita bloccata come poteva essere quella di oggi".