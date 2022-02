Preoccupano le condizioni di Simone Verdi in vista dell'ardua sfida contro il Milan capolista: il fantasista granata stamani ha effettuato un lavoro atletico specifico a causa di un affaticamento muscolare. In dubbio la sua presenza per la prossima partita.

La seduta di rifinitura in vista della gara di sabato è fissata per domani nel primo pomeriggio.