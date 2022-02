Serie D, la Sanremese a caccia del Novara

Il ventiquattresimo turno del girone A di Serie D vede interrompersi la serie di vittorie del Novara, gli azzurri vanno sotto a Bra per una rete di Pavesi ma una magia di Gonzalez permette agli azzurri di portare a casa almeno un punto, il vantaggio sulla Sanremese diminuisce a otto punti per la contemporanea vittoria dei liguri sul Fossano per tre a zero, la formazione di Marchionni ha una partita in meno.

Esce definitivamente dalla lotta il Varese che inciampa tra le mura amiche contro un Borgosesia che irrompe in zona play-off, rimane quarto il Chieri nonostante la sconfitta di misura a Genova contro il Ligorna.

Due i pareggi, oltre a Bra-Novara conquistano un punto a testa Imperia ed Asti che termina con un nulla di fatto, bene il Vado che rifila un netto quattro a uno al Saluzzo sempre più ultimo. In chiave salvezza tre punti fondamentali per l’RG Ticino che batte due a zero la Lavagnese, per i novaresi ora l’obbiettivo è evitare gli spareggi.

Rinviata per maltempo Derthona-Casale, ottavo risultato utile consecutivo della Caronnese che si sbarazza senza problemi del Pontdonnaz, quarta vittoria nelle ultime cinque per il Sestri Levante che supera con un gol di Mesina il Gozzano.

Risultati e classifica di giornata