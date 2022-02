Rotonda, via Napoli Al suo posto potrebbe arrivare Pagana

Nuovo cambio sulla panchina del Rotonda. La sconfitta di mercoledì contro il Bridnisi ha avuto delle ripercussioni sulla classifica e sulla rottura tra la società e Napoli. Ieri il tecnico palermitano non ha diretto l'allenamento e al suo posto potrebbe arrivare Giuseppe Pagana, ex Troina e Acireale. Al Rotonda il successo manca dalla diciassettesima giornata e dopo il terzo ko consecutivo, sarà obbligatorio far punti contro il San Giorgio.