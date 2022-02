Benevento. Caso Lapadula: si va verso il reintegro in rosa della punta

Prove di pace tra Lapadula ed il Benevento. In base a quanto riportato dal "Corriere dello Sport" nella giornata di ieri e dell'edizione odierna de "Il Mattino, si apprende che la punta italo-peruviana avrebbe manifestato al presidente Vigorito la propria intenzione di unirsi di nuovo alla squadra e avrebbe porto le sue scuse per quanto accaduto prima del match contro il Monza.

I FATTI - Prima del match contro l'Ascoli, Lapadula è stato ricevuto dal presidente Vigorito nella sede avellinese dell'IVPC e, durante quell'incontro, avrebbe chiesto scusa al numero uno giallorosso e chiesto di essere reintegrato in rosa. Vigorito aveva preso tempo per poter discutere della cosa con lo staff tecnico e con il resto della rosa ma la sconfitta interna con l'Ascoli ha anticipato le cose.

Ieri mattina, quando la squadra è rientrata in città per il ritiro all'Hotel "Il Molino", c'è stato un primo incontro tra Presidente, D.s. e senatori della rosa del Benevento. Durante questo incontro lo stesso Vigorito ha ribadito ai presenti la volontà di Lapadula di essere reintegrato; successivamente Lapadula ha incontrato staff tecnico e compagni. Il faccia a faccia non è stato cordiale né dai toni bassi ma, anzi, ci sono stati anche momenti di forte tensione durante il confronto.

CONCLUSIONI - Vigorito, sentite tutte le persone coinvolte nella vicenda, si è preso ancora del tempo ma la via imboccata sembra quella del ritorno di Lapadula in rosa seppure non da subito, quindi non dalla gara con il Cittadella. La volontà di tutti, a quanto pare, sarebbe quella di mettere il bene del Benevento davanti a tutto e tutti e lasciarsi alle spalle ruggini ed incomprensioni. Bisogna comunque ricordare che, essendo presente un contenzioso disciplinare davanti al Collegio arbitrale della Figc, le parti dovranno rinunciare alle rispettive azioni prima di poter rivedere Lapadula in campo con i colori del Benevento.